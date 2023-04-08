Сотрудники следственного управления по Югре отправили гуманитарный груз военнослужащим

Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

Сотрудники следственного управления по Югре помогли участникам специальной военной операции, отправив им гуманитарную помощь. Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале. Сотрудники силового ведомства отмечают важность гуманитарной помощи, считают своим долгом оказание всесторонней поддержки военных и мобилизованных граждан.

В марте из Югры был отправлен груз с необходимыми товарами, а после сотрудниками следственного управления были приобретены тактические сезонные камуфляжные костюмы. Кроме того, для военнослужащих одного из танковых подразделений силовики купили квадрокоптеры, аптечки, тепловизоры и стабилизаторы. А еще героям помогают посылками с домашними продуктами питания, предметами личной гигиены и письмами с добрыми пожеланиями.

- Эта деятельность исключительно добровольная, но все наши сотрудники проявляют единодушие в вопросах поддержки военных. Будем и дальше оказывать посильную помощь - отмечают офицеры регионального СК России.