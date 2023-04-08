В Югре 8 апреля 2023 года ожидается сильный ветер и мокрый снег Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 8 апреля 2023 года будет облачно с прояснениями. Местами возможен небольшой снег, и дождь. Ветер будет западный, северо-западный 8-13 м/с, днем в отдельных районах порывы ветра будут достигать 15-17 м/с. Температура воздуха ночью -8, -13 °С, местами по западной половине -1, -6 °С, а по восточной половине -15, -20 °С. Днем потеплеет до -1, +4 °С, местами по западной половине +5, +10 °С, а по восточной половине -2, -7 °С.

В Ханты-Мансийске будет облачно с прояснениями. Ночью без осадков, а днем ожидается мокрый снег. Ветер западный, северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -10, -12 °С, а днем воздух прогреется до +2, +4 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.