В лесном комплексе в Нижневартовске проведут окружной форум «Внутренний экологический туризм»

Фото: Официальный Нижневартовск

Лесной комплекс «ЯГОМ» станет местом проведения окружного форума «Внутренний экологический туризм». Об этом сообщил глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко. Форум пройдет 24 июня, а пока лесной комплекс продолжает преображаться.

- В настоящее время забиты винтовые сваи под строительство трех палаток. Ожидается поступление пиломатериала для возведения каркасов помещений. В дальнейшем эту территорию можно использовать для проведения культурных мероприятий - сообщил Дмитрий Кощенко в своем телеграм-канале.

Кстати, к лету территорию лесного комплекса обработают от клещей и комаров и обустроят парковку перед входом в комплекс. Кроме того, на территории организуют общегородской субботник, при этом «ЯГОМ» доступен к посещению уже сейчас.