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НовостиОбщество7 апреля 2023 14:02

В Нижневартовске запланировали ряд общегородских субботников

Они пройдут в апреле и мае
Виктория Терина
Фото: телеграм-канал администрации Нижневартовска

Фото: телеграм-канал администрации Нижневартовска

С апреля по май в Нижневартовске пройдет ряд общегородских субботников. Некоторые из них состоятся в рамках ежегодного месячника «Чистый город», который пройдет с 21 апреля по 26 мая.

Участие в акции могут принять все желающие жители, общественные организации, предприятия, учреждения всех форм собственности. Субботники пройдут на территориях общественных пространств, традиционно особое внимание будет уделено местам, где состоятся праздничные мероприятия, посвященные 78-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, а также городского фестиваля искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи-2023».

Субботники, по данным официального телеграм-канал администрации Нижневартовска, запланированы 21 и 28 апреля, а также 4 и 5 мая.