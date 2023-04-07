В Югре два ребенка-пешехода пострадали в ДТП

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Югре зарегистрировано 4 ДТП, в которых 4 человека получили травмы, в том числе 2 ребёнка.

Кроме того, сотрудниками Госавтоинспекции задержано 11 нетрезвых водителей. За выезд на полосу встречного движения привлечено 409 водителей и 59 - за нарушение правил перевозки детей.

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

Одно из таких ДТП произошло утром в Нижневартовске, где 33-летняя женщина, управляя автомобилем «HAVAL», двигаясь в жилой зоне сбила 12-летнюю девочку. А второе ДТП с пешеходом произошло в Сургуте. Автомобиль «LIFAN», под управлением 32-летней женщины, пострадал 9-летний мальчик, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварий дети получили травмы.

Госавтоинспекция Югры призывает быть внимательными и осторожными, а также соблюдать правила дорожного движения.