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НовостиОбщество7 апреля 2023 10:39

В Югре 10 апреля закроют последние зимники

Последними закрывают автозимники Нижневартовского района
Виктория Терина
В Югре с 10 апреля закроют последние зимники

В Югре с 10 апреля закроют последние зимники

Фото: Юлия Кучеренко

С 10 апреля 2023 года закрывается движение транспорта по оставшимся автозимникам Нижневартовского района. Об этом сообщили в Управлении автомобильных дорог Югры.

Речь идет о следующих автозимниках: «п. Белорусский - с. Ларьяк»; «с. Ларьяк - д. Чехломей - д. Большой Ларьяк»; «с. Былино - п. Зайцева речка».

Таким образом, по оперативной информации, по региональным и межмуниципальным дорогам округа завершается сезон эксплуатации всех автозимников и ледовых переправ общего пользования межмуниципального значения ХМАО – Югры.

Отметим, что из-за потепления с 1 апреля 2023 года в округе закрыто движение транспорта по зимним автодорогам, расположенным на территориях Березовского, Октябрьского, Белоярского и Ханты-Мансийского районов.