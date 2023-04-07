Хирурги Сургута удалили пациентке опухоль челюсти, с которой она жила больше 20 лет

Фото: Департамент здравоохранения ХМАО - Югры

Хирурги окружной клинической больницы Сургута впервые в Югре провели малотравматичную операцию по удалению новообразования, которое полностью охватывало ветвь нижней челюсти.

Пациенткой оказалась 47-летняя сургутянка, она заметила проявления опухоли ещё 20 лет назад, но женщина никуда не обращалась. Когда пациентка пришла на консультативный приём к челюстно-лицевым хирургам клиники, опухоль уже мешала ей открывать рот и причиняла косметическое неудобство.

- Поскольку новообразование проникло глубоко, оперативное вмешательство выполнялось с рассечением нижней челюсти на всем протяжении. Особенность данной операции в том, что она выполнена только из полости рта, без разрезов на лице. Эта методика не только более косметична, но и позволяет избежать такого осложнения, как повреждение лицевого нерва и ускоряет послеоперационную реабилитацию больных - пояснили в департаменте здравоохранения ХМАО - Югры.

Пациентку выписали с положительной динамикой и сейчас она проходит реабилитацию.