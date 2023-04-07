Полицейские Пыть-Яха нашли в съемной квартире наркосбытчика около 700 г наркотиков

Фото: ОМВД России по Пыть–Яху

Около 700 грамм наркотиков обнаружили полицейские Пыть-Яха в съемной квартире 35-летнего мужчины из Салехарда. Раньше мужчина уже попадал в поле зрения правоохранительных органов.

При личном досмотре в рюкзаке у задержанного нашли 1 полимерный пакет с порошкообразным веществом общей массой около 1 кг, которое он получил бесконтактным способом. Во время расследования уголовного дела выяснилось часть наркотиков, которую задержанный не успел расфасовать по пакетам и сбыть через тайники-закладки на территории ХМАО, находится в арендованной квартире в Салехарде.

При обыска полиция нашла у него весы, пластиковый контейнер с крышкой, внутри которого находился наркотик, сверток из фольги, в котором находился пакет с другим веществом.

Все это грозит ему лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцать лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или другого дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового или пожизненным лишением свободы.

Свой окончательный приговор мужчина будет дожидаться под стражей.