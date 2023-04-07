Спасатели Нижневартовска патрулируют берега реки Оби и Комсомольского озера

Фото: официальный телеграм-канал администрации Нижневартовска

Сотрудники аварийно-спасательной службы Нижневартовска проводят патрулирование береговых линий реки Оби и Комсомольского озера. Спасатели уделяют внимание нарушителям требований безопасности на льду: пешеходам, рыбакам, владельцам снегоходов. Об этом сообщают в официальном телеграм-канале администрации Нижневартовска.

На реке наблюдаются промоины и так называемая водяная подушка слой воды, образованный между снегом и льдом. В управлении по делам ГО и ЧС в очередной раз призывает Нижневартовска проводят патрулирование береговых линий реки Оби и Комсомольского озера.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Мегионе пожарные спасли четырех детей из горящего дома.