Чемпионкой кубка Югры по биатлону стала спортсменка из Нягани

Фото: МАУ Нягани «СШОР» ЦСП

Яцуненко Анастасия стала чемпионкой кубка Югры по биатлону. Об этом сообщает МАУ Нягани «Спортивная школа олимпийского резерва «Центр спортивной подготовки».

- В Ханты-Мансийске стартовали открытые региональные соревнования «Кубок Югры» по биатлону среди юношей и девушек 17-18 лет и 15-16 лет. Участие принимают спортсмены из ХМАО-Югры, Урала, Пермского края и других территорий. Ребята были заряжены на победу - говорится в сообщении.

Удачному стечению соревнований не помешали довольно непростая трасса и неприятный ветер. А еще спортсмены утверждают, чтобы настоящие биатлонисты любят испытывать свой характер.

Анастасия Яцуненко из Нягани победила в индивидуальной гонке 7,5 км среди девушек 2007-2008 г.р. с результатом - 35:14,1. Сегодня, 7 апреля, соревнования продолжатся. В 11.00 начнется спринт. Юноши пробегут 6 км, девушки – 4,5 км.