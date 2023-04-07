Югра
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Югра
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия7 апреля 2023 3:48

В Нефтеюганске сотрудница салона связи «сливала» детализацию звонков абонентов

Теперь ей грозит до 5 лет лишения свободы
Виктория Терина
В Нефтеюганске сотрудница салона связи «сливала» детализацию звонков абонентов

В Нефтеюганске сотрудница салона связи «сливала» детализацию звонков абонентов

Фото: Юлия Кучеренко

В Нефтеюганске сотрудница салона связи «сливала» информацию об абонентах, отправляя данные вызовов своей знакомой в мессенджере. Об этом сообщили в окружной прокуратуре.

- Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении работника одного из салонов сотовой связи в Нефтеюганске. В мае 2022 года специалист офиса продаж, используя служебное положение, незаконно скопировала из клиентской базы детализацию соединений абонентов и предоставила её постороннему лицу - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Уголовное дело направлено в Нефтеюганский районный суд, женщине могут назначить наказание до 5 лет лишения свободы.