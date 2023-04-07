В Нефтеюганске сотрудница салона связи «сливала» детализацию звонков абонентов Фото: Юлия Кучеренко

В Нефтеюганске сотрудница салона связи «сливала» информацию об абонентах, отправляя данные вызовов своей знакомой в мессенджере. Об этом сообщили в окружной прокуратуре.

- Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении работника одного из салонов сотовой связи в Нефтеюганске. В мае 2022 года специалист офиса продаж, используя служебное положение, незаконно скопировала из клиентской базы детализацию соединений абонентов и предоставила её постороннему лицу - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Уголовное дело направлено в Нефтеюганский районный суд, женщине могут назначить наказание до 5 лет лишения свободы.