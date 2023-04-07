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НовостиОбщество7 апреля 2023 2:25

В Югре 7 апреля сильно похолодает

Ночью столбик термометра опустится до -20 градудсов
Виктория Терина
В Югре 7 апреля сильно похолодает

В Югре 7 апреля сильно похолодает

Фото: Юлия Кучеренко

В Югре сегодня, 7 апреля, будет переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный 7 – 12 м/с, местами порывы 15 – 17 м/с. Температура воздуха ночью -18,-23 °С, при натекании облачности -12, -17 °С. Днем потеплеет до -4, -9 °С, местами по западной половине округа до +2 °С, а по восточной до -15°С.

В Ханты-Мансийске также переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью -18, -20 °С, а днем -5,-7 ° С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре