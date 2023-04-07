В Югре 7 апреля сильно похолодает Фото: Юлия Кучеренко

В Югре сегодня, 7 апреля, будет переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный 7 – 12 м/с, местами порывы 15 – 17 м/с. Температура воздуха ночью -18,-23 °С, при натекании облачности -12, -17 °С. Днем потеплеет до -4, -9 °С, местами по западной половине округа до +2 °С, а по восточной до -15°С.

В Ханты-Мансийске также переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью -18, -20 °С, а днем -5,-7 ° С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.