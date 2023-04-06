В Югре в ближайшие дни ожидается похолодание, мокрый снег, гололед и сильный ветер Фото: Юлия Кучеренко

Югорчан предупредили о неблагоприятной погоде. По информации окружного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие дни (ориентировочно до 10 апреля) в Югре ожидаются понижение температуры до -20 градусов, мокрый снег, гололед, ветер порывами до 18 м/с.

Специалисты напоминают, что на этот период необходимо быть внимательными и осторожными. В случае усиления ветра необходимо убрать с балконов незакрепленные предметы и плотно закрыть окна. Советуют подальше держаться от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять возле непрочных навесов и деревьев, чтобы избежать получения травм.

В случае возникновения ЧС звоните по телефону 112.