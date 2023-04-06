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НовостиОбщество6 апреля 2023 13:25

В Югре в ближайшие дни ожидается похолодание, мокрый снег, гололед и сильный ветер

Жителям напомнили о безопасности
Виктория Терина
В Югре в ближайшие дни ожидается похолодание, мокрый снег, гололед и сильный ветер

В Югре в ближайшие дни ожидается похолодание, мокрый снег, гололед и сильный ветер

Фото: Юлия Кучеренко

Югорчан предупредили о неблагоприятной погоде. По информации окружного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие дни (ориентировочно до 10 апреля) в Югре ожидаются понижение температуры до -20 градусов, мокрый снег, гололед, ветер порывами до 18 м/с.

Специалисты напоминают, что на этот период необходимо быть внимательными и осторожными. В случае усиления ветра необходимо убрать с балконов незакрепленные предметы и плотно закрыть окна. Советуют подальше держаться от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять возле непрочных навесов и деревьев, чтобы избежать получения травм.

В случае возникновения ЧС звоните по телефону 112.