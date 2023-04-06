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НовостиОбщество6 апреля 2023 15:31

В Сургуте с 17 по 29 апреля пройдет XI молодежный фестиваль искусств «Зелёный шум»

Участвуют молодые музыканты из разных регионов России и стран Европы
Виктория Терина
Фото: Рамиль Нуриев / телеграм-канал «ЮграОфициально»

Фото: Рамиль Нуриев / телеграм-канал «ЮграОфициально»

В Сургуте с 17 по 29 апреля пройдет XI молодежный фестиваль искусств «Зелёный шум». В мероприятии примут участие молодые музыканты из разных регионов России и стран Европы. У них будет возможность обменяться опытом, создать новые творческие проекты и заявить о своих талантах, а у югорчане смогут насладиться концертами артистов.

В пресс-службе правительства Югры отметили, что фестиваль «Зелёный шум» проводится уже в 11 раз. Благодаря его проведению открылись новые таланты, а также дорога к большой сцене для юных исполнителей.

- По итогам десяти лет могу сказать, что фестиваль стал разноцветной мозаикой талантов, но всех их объединяет главная идея: свежесть, молодость, перспектива и желание творить и делиться своим творчеством, - сообщил президент фестиваля, солист Московской государственной филармонии Екатерина Мечетина.