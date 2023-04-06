Фото: Рамиль Нуриев / телеграм-канал «ЮграОфициально»

В Сургуте с 17 по 29 апреля пройдет XI молодежный фестиваль искусств «Зелёный шум». В мероприятии примут участие молодые музыканты из разных регионов России и стран Европы. У них будет возможность обменяться опытом, создать новые творческие проекты и заявить о своих талантах, а у югорчане смогут насладиться концертами артистов.

В пресс-службе правительства Югры отметили, что фестиваль «Зелёный шум» проводится уже в 11 раз. Благодаря его проведению открылись новые таланты, а также дорога к большой сцене для юных исполнителей.

- По итогам десяти лет могу сказать, что фестиваль стал разноцветной мозаикой талантов, но всех их объединяет главная идея: свежесть, молодость, перспектива и желание творить и делиться своим творчеством, - сообщил президент фестиваля, солист Московской государственной филармонии Екатерина Мечетина.