Югорские силовики нашли и задержали обвиняемого в изнасиловании мужчину, который скрывался 28 лет

Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

В Югре завершено расследование преступления, которое произошло 28 лет назад. Для расследования этого и ему подобных преступлений создана специальная следственно-оперативная группа, состоящая из наиболее опытных следователей, криминалистов и сотрудников уголовного розыска.

- Оперативная группа ведет планомерную работу по установлению лиц, совершивших преступления годы и даже десятки лет назад, и проводит оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения обвиняемых, скрывающихся от следствия - пояснили в СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

Одним из таких дел стало преступление против половой свободы личности, совершенном 28 лет назад. По информации ведомства, в один из дней сентября 1995 года нетрезвый мужчина изнасиловал женщину, которая жила по соседству в поселке СУ-78 по улице Автомобилистов в Когалыме. После преступления насильник скрылся, выехав за пределы Югры.

После долгого расследования мужчину нашли и предъявили ему обвинение в изнасиловании. В ходе следствия он признал свою вину и сейчас материалы уголовного дела направлены в суд.