В 2023 году в Югре из аварийного жилья планируют переселить больше 6 тысяч человек Фото: Татьяна Коркина

В Югре продолжается переселение из аварийного жилищного фонда. Так, с начала 2023 года в округе расселено больше 24 тысяч квадратных метров аварийного жилья, в котором проживали почти 2 тысячи человек. Об этом рассказали в департаменте строительства и жилищно-коммунального комплекса Югры.

- Есть две категории аварийных домов – признанные таковыми до 1 января 2017 года и после 1 января 2017 года. Их расселение ведется по разным программам, различие – в способах финансирования. Первая программа рассчитана до 2025 года, однако власти автономного округа планируют справиться с задачей раньше - пояснили в ведомстве.

Расселение аварийных домов, признанных такими до 1 января 2017 года, уже завершено в Пыть-Яхе, Сургутском районе, Ханты-Мансийске, Югорске и Нягани. В этих населенных пунктах уже начали расселять дома, признанные аварийными после 1 января 2017 года.

Всего в 2023 году в Югре из аварийного жилья планируют переселить больше 6 тысяч человек.