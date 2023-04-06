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НовостиПроисшествия6 апреля 2023 11:43

Югорчанин отправится на шесть лет в колонию строгого режима за наркотики из Италии

Россиянин заказал 20 г запрещённого вещества, но щедрые итальянцы доложили ему еще 5 г в подарок
Виктория Терина
Югорчанин отправится на шесть лет в колонию строгого режима за наркотики из Италии

Югорчанин отправится на шесть лет в колонию строгого режима за наркотики из Италии

Фото: Татьяна Коркина

Житель Нижневартовска получил шесть лет колонии строгого режима за подаренный интернет-магазином наркотик. Об этом рассказали в в пресс-службе Уральского таможенного управления.

За контрабанду наркотиков в крупном размере мужчину задержали тюменские таможенники. 47-летний мужчины через интернет-магазин заказал в Италии запрещенное вещество, но не успел донести товар домой – оперативники таможни задержали его на выходе из здания почтамта.

- Россиянин заказал 20 г вещества, однако итальянцы доложили покупателю еще 5 г в подарок. Итоговый вес наркотических средств превысил 25 г, что квалифицируется уже как крупный размер. Нижневартовский городской суд признал вину гражданина в преступлениях, предусмотренных ч. 2 ст. 228 и ч. 3 229.1 УК РФ (хранение и контрабанда наркотических средств в крупном размере, соответственно) - сообщили в ведомстве.