В ХМАО больше месяца ищут пропавшую пенсионерку из Кондинского района

Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

В Югре следователи проводят проверку из-за безвестного исчезновения жительницы поселка Дальний Кондинского района.

Кодь Галина Георгиевна 1962 года рождения пропала 26 февраля 2023 года. Около 17 часов этого дня на автодороге «ЮГ» она останавливала авто, направлявшиеся от поселка Дальний в сторону Урая. А в последний раз женщину видели 1 марта 2023 года возле дома № 12 в микрорайоне Западный в Урае.

Женщина не высокого роста около 165 см, среднего телосложения, волосы седые, короткие, нос прямой, глаза светлые. В момент пропажи была одета в болоньевую темную куртку, шапку светлую с блестками, войлочные серые валенки.

Следователи просят граждан помочь в распространении сведений о розыске женщины.

- Если вы владеете информацией, которая может иметь значение для следствия, просим обращаться в отдел криминалистики следственного управления по телефону: 8 (3467) 32-72-53, на телефон дежурной службы 8-950-502-74-52 или в ОМВД России по Кондинскому району: 8(34677) 34-4-29, 3-51-51 - говорится в сообщении пресс-службы СУ СК РФ по ХМАО-Югре.