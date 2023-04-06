Вице-мэр Нижневартовска по социальной политике Ирина Воликовская покидает свой пост

Фото: Ирина Воликовская

Вице-мэр Нижневартовска по социальной политике Ирина Воликовская уходит в отставку. Эту информацию она подтвердила, написав пост на своей странице в соцсети.

- Дорогие коллеги, работники департамента по социальной политике, руководители подведомственных учреждений - моя команда мечты, и просто все с кем мне посчастливилось работать все эти годы. Спасибо вам за опыт, невероятный темп, интересные и нужные проекты, возможность вдохновлять, создавать и воплощать идеи, за совместную работу и достигнутые результаты - отметила Воликовская.

Она поблагодарила своих коллег за совместную работу и отметила незабываемый опыт, подчеркнув, что в городе строятся два спортивных объекта, открыли три новые многофункциональные спортивные площадки, открыты две модельные библиотеки и многое другое.

- Отдельные слова благодарности Василию Владимировичу Тихонову, который когда-то поверил в меня, пригласил в свою команду, поддерживал и вдохновлял нас. Какое счастье, что у меня был этот незабываемый опыт, надежные люди рядом, невероятные цели, которые мы превратили в реализованные проекты - подытожила Ирина Воликовская.