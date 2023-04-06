За сутки в Югре выявлено 129 новых случаев COVID-19 Фото: Татьяна Коркина

В Югре зарегистрировано 266 511 случаев коронавируса. За сутки подтверждено 129 новых случаев COVID-19 в 14 муниципалитетах, а именно: в Сургуте – 39; Ханты-Мансийске – 13; Нижневартовске – 16; Нефтеюганске – 4; Нягани – 5; Сургутском районе – 5; Советском районе – 4; Нефтеюганском районе – 4; Мегионе – 1; Когалыме – 3; Югорске – 1; Кондинском районе – 11; Нижневартовском районе – 5; Пыть-Яхе – 12; Березовском районе – 5; Лангепасе – 9; Покачах – 1; Белоярском районе – 1.

На момент выявления у 127 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 2 зарегистрирована пневмония. Контакт установлен в 128 случаях. За сутки на COVID обследованы 1 613 человек, всего прошли обследование 3 739 465.

За весь период от COVID умерли 2 613 человек. За сутки выписались по выздоровлению 138 человек, за весь период пандемии вылечились 262 672 югорчанина.