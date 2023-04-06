В ХМАО усилят антитеррористическую безопасность Фото: Татьяна Коркина

В Югре состоялось заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба, на котором директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников отметил существенный рост числа террористических посягательств со стороны украинских спецслужб и националистических формирований на объекты различных категорий.

Все это влечет за собой необходимость принятия дополнительных мер для надёжной защиты граждан и объектов от террористических посягательств и активизацию профилактической работы в целом.

С апреля по июнь 2023 года в Югре состоится целый ряд событий с массовым участием людей: православная Пасха, Праздник весны и труда, День Победы, День России, Ураза-байрам, Курбан-байрам, а также Международный IT-Форум с участием стран БРИКС и ШОС в Ханты-Мансийске. Чтобы не допустить угроз террористических проявлений в этот период решено исключить проведение мероприятий на объектах, которые не оборудованы инженерно-техническими средствами и системами, обеспечивающими антитеррористическую защищенность.