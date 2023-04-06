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НовостиОбщество6 апреля 2023 5:41

В Югре 14 апреля пройдет всероссийская ярмарка трудоустройства

Встречи с работодателями пройдут в центрах занятости населения в 18 муниципалитетах округа
Виктория Терина
В Югре 14 апреля пройдет всероссийская ярмарка трудоустройства

В Югре 14 апреля пройдет всероссийская ярмарка трудоустройства

Фото: Татьяна Коркина

В Югре пройдет всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Посетить её могут все желающие. Встречи с представителями работодателей, а их планируется более 120, пройдут в центрах занятости населения в 18 муниципалитетах округа 14 апреля.

Во время посещения ярмарки участникам помогут подобрать работу и спланировать карьеру.

- Это возможность сразу пройти собеседование с несколькими работодателями, найти работу как внутри своего региона, так и за его пределами. В рамках ярмарки пройдут различные мастер-классы, круглые столы, экскурсии по мастерским профессиональных образовательных организаций, будут работать консультационные и профориентационные площадки, – отметил директор департамента труда и занятости населения ХМАО Роман Белкин.