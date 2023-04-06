Нефтепроводчики подготовили производственные объекты к работе в весенне-летний период

Фото: «Транснефть – Сибирь»

«Транснефть – Сибирь» подготовила объекты магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопровода к безопасной эксплуатации и устойчивой работе в период весеннего паводка и пожароопасного периода.

На линейной части магистральных нефтепроводов проведено техобслуживание свыше 2,3 тысяч единиц запорной арматуры с проверкой на полное открытие и закрытие. Проверено техническое состояние 156 систем линейной телемеханики на подводных переходах, свыше 160 км вдольтрассовых линий электропередач.

Внимание уделили и контролю технического состояния и защите трубопроводов в местах переезда техники (установлены дополнительные указательные знаки). Проверена работоспособность 36 систем обнаружения утечек нефти на МН.

На нефтеперекачивающих станциях выполнена проверка работоспособности 76 автоматических систем пожаротушения, 119 систем промышленной и бытовой канализации и очистных сооружений. В резервуарных парках проведен осмотр сифонных кранов и дыхательной арматуры, ведется очистка от снега отмосток резервуаров, зданий и сооружений. Проведено сезонное обслуживание свыше 4,5 тыс. единиц запорной арматуры технологических трубопроводов и резервуарных парков, техническое обслуживание регулирующей арматуры и предохранительных устройств.

Фото: «Транснефть – Сибирь»

Созданы оперативные группы – они нужны для быстрого реагирования в случае нештатной ситуации. Сформирован запас грунта, мешков для восстановления обвалования объектов, расположенных в труднодоступных местах. В период паводка в районе пересечения трубопроводов с водными преградами запланировано проведение работ по очистке их от топляка и мусора для предотвращения возможных заторов и искусственного поднятия уровня воды.

В подразделениях предприятия проводятся плановые заседания пожарно-технических комиссий, созданы группы по тушению пожаров. Персонал производственных объектов задействован в проведении учебно-тренировочных занятий. Специалисты проводят проверку источников противопожарного водоснабжения, первичных средств пожаротушения, техническое обслуживание пожарной техники. После схода снежного покрова запланирована работа по расчистке от древесно-кустарниковой растительности охранных зон, обустройство и обновление минерализованных полос вокруг объектов магистральных нефтепроводов, удаление сухой травы в обвалованиях резервуаров, узлов запорной арматуры.

По данным пресс-службы предприятия, население оповестили о местах прохождения трасс магистральных нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и линий связи. Плановое проведение сезонной подготовки оборудования к эксплуатации и техническому обслуживанию в весенне-летний период позволяет компании поддерживать высокий уровень надежности процесса транспортировки нефти и нефтепродуктов, обеспечивать пожарную и экологическую безопасность.