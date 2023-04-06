В Сургуте до начала нового учебного года отремонтируют девять образовательных учреждений

Фото: администрация города Сургута

До начала нового учебного года в Сургуте планируют отремонтировать девять образовательных учреждений. Вопрос находится на контроле у главы города Андрея Филатова.

Первый на очереди - детский сад «Гусельки». В здании проводят масштабный капитальный ремонт первого блока. Там уже обновили кровлю, фасад и выполнили внутреннюю отделку помещения. Осталось провести электричество и оборудовать сантехнику. После чего подрядчик начнет ремонт второго блока.

Обновление планируется в школе № 31. Ранее там были обнаружены трещины на полу и стенах. Там устранят повреждение фундамента и оборудуют систему водоотведения. В детском саду «Ивушка» капитально отремонтируют кровлю.

В школах № 5, № 12, №32, № 46, садике «Калинка» и учреждении «Технополис» обновят кабинеты, в частности выполнят новую отделку классов и ремонт межпарельных швов. Новые спортивные площадки для занятий хоккеем, футболом и баскетболом появятся на территориях образовательных учреждений № 9, № 32 и № 46. А площадки для занятия воркаутом со специализированными тренажерами порадуют учеников школ № 9 и № 46.