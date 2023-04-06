В Югре 6 апреля ожидается мокрый снег и сильный ветер Фото: Юлия Кучеренко

В Югре сегодня, 6 апреля, ожидается мокрый снег. Ветер северо-западный, северный 6-11 м/с, в отдельных районах порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 0, -5 °С, при прояснениях -10, -15 °С. Температура днем по южной половине -1, +4 °С, по северной половине -1, -6 °С, местами до -11 °С.

В Ханты-Мансийске переменная облачность, без осадков. Ветер ночью северо-западный 6-11 м/с, днем северный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -1, -3 °С, днем потеплеет -1, +1 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.