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НовостиОбщество5 апреля 2023 14:45

В Нижневартовске простятся с погибшим под Авдеевкой старшим стрелком мотострелкового взвода

Николай погиб во время боевого дежурства при минометном обстреле
Виктория Терина
Фото: официальная страница ХМАО-Югры

Фото: официальная страница ХМАО-Югры

В Нижневартовске простятся с погибшим под Авдеевкой земляком. Об этом рассказали в пресс-службе правительства ХМАО. 36-летний Николай Абсалямов погиб в ходе выполнения задач специальной военной операции.

Николай родился и вырос в Нижневартовске, после срочной службы работал в ООО «Элекс-Сервис», а в ряды Вооруженные сил Российской Федерации попал по частичной мобилизации. Николай Абсалямов был старшим стрелком мотострелкового взвода. Младший сержант геройски погиб 13 марта во время боевого дежурства при минометном обстреле Авдеевки.

В Нижневартовске у солдата остались мать, отец, сестра, супруга и девятилетняя дочь. Правительство Югры окажет семье все необходимые меры поддержки.