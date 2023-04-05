В Нижневартовске простятся с погибшим под Авдеевкой старшим стрелком мотострелкового взвода

Фото: официальная страница ХМАО-Югры

В Нижневартовске простятся с погибшим под Авдеевкой земляком. Об этом рассказали в пресс-службе правительства ХМАО. 36-летний Николай Абсалямов погиб в ходе выполнения задач специальной военной операции.

Николай родился и вырос в Нижневартовске, после срочной службы работал в ООО «Элекс-Сервис», а в ряды Вооруженные сил Российской Федерации попал по частичной мобилизации. Николай Абсалямов был старшим стрелком мотострелкового взвода. Младший сержант геройски погиб 13 марта во время боевого дежурства при минометном обстреле Авдеевки.

В Нижневартовске у солдата остались мать, отец, сестра, супруга и девятилетняя дочь. Правительство Югры окажет семье все необходимые меры поддержки.