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НовостиОбщество5 апреля 2023 12:45

Прокуратура нашла нарушения требований аварийно-спасательного обеспечения полетов в аэропорту Когалыма

Сургутская транспортная прокуратура провела проверку и приняла меры
Виктория Терина
Прокуратура нашла нарушения требований аварийно-спасательного обеспечения полетов в аэропорту Когалыма

Прокуратура нашла нарушения требований аварийно-спасательного обеспечения полетов в аэропорту Когалыма

Фото: Татьяна Коркина

Прокуратура нашла нарушения в аэропорту Когалыма, они связаны с нарушением требований аварийно-спасательного обеспечения полетов. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Уральской транспортной прокуратуры.

- Сургутской транспортной прокуратурой проведена проверка исполнения ООО «Международный аэропорт Когалым» воздушного законодательства в части аварийно-спасательного обеспечения полетов, в ходе которой выявлены нарушения - говорится в сообщении.

Оказалось, что один из пожарных автомобилей не оснащен оборудованием предусмотренным Федеральными авиационными правилами. В оснащении спецтехнике не было средств для защиты пожарных рукавов, огнетушителей, медицинских изделий для оказания первой помощи пострадавшим и т.д.

Прокурор внесен представление руководителю предприятия воздушного транспорта, по результатам рассмотрения которого ответственное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Нарушения устранили.