В Сургуте ветеран Великой Отечественной войны Вера Николаевна Рябова отпраздновала 95-летие

Фото: телеграм-канал главы Сургута Андрея Филатова

Ветеран Великой Отечественной войны, труженик тыла Вера Николаевна Рябова отпраздновала 95-летие. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Сургута Андрей Филатов. Он поделился её историей и поздравил Веру Николаевну с юбилеем.

- День, когда объявили о нападении фашистской Германии на СССР, Вера Николаевна помнит до деталей. Все были встревожены и не представляли, как жить дальше. Ей было 13 лет. Отец и старший брат ушли на фронт. Чтобы помочь маме прокормить семью и поддержать нашу армию, юная Вера наравне со взрослыми работала на шахте. Трудились много, спали мало. Но самым тяжёлым было даже не это, а голод. Шестеро младших братьев и сестёр Веры Николаевны его пережить не смогли - передал глава Сургута историю ветерана.

Брат Веры с фронта вернулся, а отца семья потеряла. После войны Вера Николаевна вышла замуж за Филиппа Рябова - участника Сталинградской битвы, командира взводом. В 90-х супруги переехали из Киргизии в Сургут и остались здесь навсегда. Ветеран Великой Отечественной войны Филипп Иванович скончался в 2011 году. В браке они воспитали троих детей, а сейчас у Веры Николаевны пять внуков, восемь правнуков и два праправнука.

- Дорогая наша Вера Николаевна! Примите поздравления с юбилеем! Несмотря на непростые испытания, Вы остаётесь светлым, отзывчивым и жизнерадостным человеком. Спасибо за сделанное для фронта и каждого из нас. Крепкого здоровья Вам и Вашей большой семье! - написал Андрей Филатов в своих соцсетях.