Более 180 млн рублей направят энергетики на подготовку сетей к сезону гроз

Фото: Михаил Перминов

«Россети Тюмень» направят более 180 млн рублей на подготовку электросетевого комплекса Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО к грозовому периоду. Проведение профилактических мероприятий повысит надежность электроснабжения 3,8 млн жителей и промышленных предприятий макрорегиона.

До конца сентября энергетики повысят грозоупорность более 260 высоковольтных линий электропередачи. На ЛЭП специалисты предприятия проведут замену более 16 тысяч изоляторов и выполнят ремонт контуров заземления порядка 2 тысяч опор. Кроме того, для защиты объектов от ударов молний установят около 650 ограничителей перенапряжения и 38 километров грозозащитного троса.

Отметим, что количество технологических нарушений из-за попадания молний в объекты компании в 2022 году снизилось на 44 % по сравнению с 2021 годом.