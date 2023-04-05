Глава СКР поручил доложить о деле пенсионерки из Югры, у которой рушится дом Фото: Татьяна Коркина

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о деле пенсионерки из Югры, у которой рушится дом. Об этом рассказали в информационном центре СК России.

Всё началось с информации, которая появилась в СМИ. Сообщается, что пожилая жительница Ханты-Мансийска больше 80 лет проживает в аварийном бараке. В доме нет горячей воды и отопления, разрушается потолочное покрытие. Уполномоченные органы не принимают никаких мер к переселению женщины в благоустроенное жильё.

- В СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре по данному факту возбуждено уголовное дело. Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по ХМАО - Югре Михаилу Викторовичу Мокшину представить подробный доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела, а также мерах к восстановлению жилищных прав пенсионерки - сообщили в ведомстве.