Жительница Пыть-Яха проведет в колонии 2,5 года за кражу денег у собутыльника Фото: Татьяна Коркина

Жительница Пыть-Яха осуждена за кражу с банковского счета. Она отсидит 2 года и 6 месяцев в исправительной колонии общего режима.

Как пояснили в пресс-службе окружной прокуратуры, женщина во время распития спиртных напитков со своим знакомым взяла его телефон и через мобильное приложение, перевела на свой счет его деньги.

- Пыть-Яхский городской суд вынес обвинительный приговор ранее судимой местной жительницы. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета). В результате её действий владельцу карты причинен значительный материальный ущерб, который возмещен на стадии расследования - сообщили в прокуратуре.