В Югре выявлено 86 новых случаев коронавируса Фото: Татьяна Коркина

В Югре подтверждено 266 382 случаев коронавируса, в том числе 86 новых случаев COVID-19 в 14 муниципалитетах, а именно: в Сургуте – 30; Ханты-Мансийске – 14; Нижневартовске – 10; Нягани – 1; Сургутском районе – 4; Советском районе – 2; Радужном – 3; Октябрьском районе – 2; Мегионе – 2; Нижневартовском районе – 1; Березовском районе – 4; Лангепасе – 7; Ханты-Мансийском районе – 3; Покачах – 3.

На момент выявления у 86 человек наблюдались признаки ОРВИ. Контакт установлен в 86 случаях. За сутки на COVID обследованы 1 228 человек, всего прошли обследование 3 737 852 жителей Югры.

За весь период от COVID умерли 2 613 человек. За сутки выписались по выздоровлению 130 человек, за весь период пандемии вылечились 262 534 югорчанина.