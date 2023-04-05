«Родилась в рубашке»: жительница Сургута упала с 5 этажа и отделалась лишь переломами руки

Фото: Департамент здравоохранения Югры

В Сургуте бригада скорой помощи выезжала к пациентке, которая «родилась в рубашке». Женщина выпала с балкона 5 этажа, встретила врачей на улице не помня произошедшего. Подробности этого случая рассказали в Депздраве Югры.

- В оперативный отдел службы скорой медицинской помощи города Сургута поступил экстренный вызов с поводом «падение с высоты». По адресу вызова диспетчер немедленно направила врачебную бригаду. Водитель Руслан Фролов за 4 минуты доставил бригаду на место вызова. Врача Аркушу Дмитрия и фельдшера Ташимова Руслана пациентка, женщина около 40 лет, встречала на улице около дома. Обстоятельства произошедшего не помнила. Прохожий, вызвавший «скорую помощь», отметил, что женщина выпала с балкона 5 этажа - говорится в сообщении.

Пациентку переместили в салон санитарного автомобиля, где ей оказали всю необходимую помощь. После падения с такой высоты, женщина отделалась переломами руки.

Медработники службы скорой помощи призывают всех граждан быть бдительными и осторожными.