В Нижневартовске служебные собаки выступили для детей с ОВЗ

Фото: пресс-служба УМВД России по ХМАО-Югре

Кинологи со своими служебными собаками устроили показательные выступления для детей с ОВЗ. Мероприятие прошло в рамках Всероссийского инклюзивного фестиваля «Люди как люди», посвященного всемирному дню информирования об аутизме.

- Мероприятие под открытым небом провели сотрудники центра кинологической службы УМВД России по Нижневартовску. Полицейские организовали для подростков выступления со своими четвероногими воспитанниками. Целью мероприятия стало не только знакомство мальчишек и девчонок с работой полицейской службы, но и тактильное общение с служебными собаками, что благотворно влияет на психику детей и является дополнительным источником радости, повышает уровень доверия к окружающим и улучшает навыки общения – рассказала начальник ЦКС Оксана Криклина.

Сначала гости увидели выступление серьезных по характеру псов Тайгана и Лорда, они продемонстрировали мастерство исполнения команд. После них появилась игривая Халва, которая показала, как ведётся поиск пропавших вещей, а после нашла тех ребятишек, кому они принадлежали. Завершила показательные выступления Рокси, она по команде своего наставника чётко выполнила все элементы дрессировки.

В конце встречи юные зрители смогли познакомиться с служебными собаками поближе и сфотографироваться с ними на память.