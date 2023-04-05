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НовостиОбщество5 апреля 2023 6:19

В Нижневартовске ограничат движение на перекрестке улицы Героев Самотлора и проезда Восточный

Ограничения будут действовать с 10 по 14 апреля
Виктория Терина
В Нижневартовске ограничат движение на перекрестке улицы Героев Самотлора и проезда Восточный

В Нижневартовске ограничат движение на перекрестке улицы Героев Самотлора и проезда Восточный

Фото: Татьяна Коркина

В Нижневартовске перекроют проезд и ограничат движение транспорта на перекрестке улицы Героев Самотлора и проезда Восточный. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале администрации города.

- В связи со строительством дороги по Восточному проезду (от улицы Героев Самотлора до улицы Ф. Салманова) с 10 по 14 апреля будет перекрыт проезд и ограничено движение транспортных средств на перекрестке улицы Героев Самотлора и проезда Восточный - говорится в сообщении.

Известно, что на этом объекте запланированы ремонтные работы. Движение транспорта будет организовано по следующей схеме:

Фото: официальный телеграм-канал администрации Нижневартовска

Фото: официальный телеграм-канал администрации Нижневартовска