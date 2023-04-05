В Нижневартовске ограничат движение на перекрестке улицы Героев Самотлора и проезда Восточный Фото: Татьяна Коркина

В Нижневартовске перекроют проезд и ограничат движение транспорта на перекрестке улицы Героев Самотлора и проезда Восточный. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале администрации города.

- В связи со строительством дороги по Восточному проезду (от улицы Героев Самотлора до улицы Ф. Салманова) с 10 по 14 апреля будет перекрыт проезд и ограничено движение транспортных средств на перекрестке улицы Героев Самотлора и проезда Восточный - говорится в сообщении.

Известно, что на этом объекте запланированы ремонтные работы. Движение транспорта будет организовано по следующей схеме: