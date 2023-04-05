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НовостиПроисшествия5 апреля 2023 6:03

За вылов краснокнижной рыбы накажут троих жителей Югры

Уголовное дело направили в суд
Виктория Терина
За вылов краснокнижной рыбы накажут трех жителей Югры

За вылов краснокнижной рыбы накажут трех жителей Югры

Фото: Татьяна Коркина

В Югре суду предстоит разобраться в уголовном деле о незаконном вылове краснокнижной рыбы. Об этом сообщается в официальном канале Уральской транспортной прокуратуры.

- Сургутская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех жителей Лангепаса и Когалыма. Они обвиняются в незаконной добыче водных биологических ресурсов и незаконной добыче особо ценных водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу РФ - говорится в сообщении.

В июле 2022 года обвиняемые, находясь на 1 555 км реки Обь Сургутского района ХМАО-Югры, сели в моторную лодку и используя запрещенное орудие лова – рыболовную сеть выловили 32 особи Стерляди и двух рыб Сибирского осетра. Моторную лодку у них забрали и поместили в камеру хранения вещественных доказательств для последующей конфискации.

В результате преступлений причинен ущерб в размере более 150 тысяч рублей. На автомобили обвиняемых наложен арест.