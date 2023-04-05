В Югре проезд на «красный» привел к ДТП с четырьмя пострадавшими

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Югре зарегистрировано 1 ДТП, в котором 4 человека получили травмы. Причиной аварии стал проезд на «красный».

В Нижневартовске, 28-летний водитель автомобиля «ВАЗ» при проезде регулируемого перекрёстка на запрещающий сигнал светофора столкнулся с автомобилем «NISSAN», которым управлял 28-летний водитель. Виновник происшествия и его два пассажира: 42 и 30 лет, а также водитель иномарки получили травмы.

Кроме того, сотрудниками Госавтоинспекции за сутки задержано 7 водителей с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечен 91 водитель и 64 - за нарушение правил перевозки детей.

Госавтоинспекция Югры призывает водителей соблюдать правила дорожного движения.