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НовостиЗдоровье5 апреля 2023 3:58

В Нижневартовске врачи спасли мужчину с острым тромбозом и синдромом Лериша

Медики впервые провели экстраанатомическое подмышечно-бедренное шунтирование
Виктория Терина
Фото: Департамент здравоохранения Югры

Фото: Департамент здравоохранения Югры

В ОКБ Нижневартовска впервые выполнили экстраанатомическое подмышечно-бедренное шунтирование, сообщает Департамент здравоохранения Югры.

Жителя Радужного доставили в больницу с поражением артерий нижних конечностей. Во время обследования у него выявили острый тромбоз подколенной артерии и синдром Лериша, при котором поражается самый крупный сосуд в организме - брюшная аорта. Медики выполнили удалили тромбы из подколенной артерии, но состояние пациента вскоре ухудшилось и тогда врачи применили новый метод.

- Во время этой процедуры хирург делает два разреза: в паховой области и в подключичной. От подмышечной артерии устанавливается шунт к бедренной, это позволяет восстановить кровоснабжение и избежать осложнений. Операция была выполнена успешно, мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан домой - сообщили в ведомстве.