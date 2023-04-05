В Югре 5 апреля потеплеет до +16 градусов Фото: Юлия Кучеренко

В Югре сегодня, 5 апреля, ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, а днем в отдельных районах небольшой снег и дождь. Ветер южных направлений 5-10 м/с. Температура воздуха ночью по западной половине -1, -6 °С, при прояснениях до -12 °С, а по восточной половине будет значительно холоднее -15, -20 °С. Днем потеплеет до +1, +6 °С, а местами по западной половине до +16 °С.

В Ханты-Мансийске также переменная облачность, без осадков. Ветер южных направлений 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -7, -9 °С, днем +4, +6 °С.