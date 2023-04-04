На переселение жильцов из разрушенного после ЧП дома в Нижневартовске выделили 320 миллионов рублей

Фото: архив департамента общественных коммуникаций и молодежной политики администрации Нижневартовска

Правительство Югры выделило почти 320 миллионов рублей на переселение жильцов из многоквартирного дома №6-А на улице Мира в Нижневартовске. Напомним, в этом злополучном доме в декабре 2022 года произошло обрушение межпанельных перекрытий, в результате чего погибли 10 человек. Средства на переселение жильцов выделены из окружного резервного фонда. Эти деньги пойдут на выплаты и покупки квартир для жильцов из разрушенного дома, а также прилегающих к нему подъездов, соединенных арками.

В департаменте муниципальной собственности и земельных ресурсов Нижневартовска сообщили, что до конца апреля планируется выплатить деньги жильцам, которые согласились на возмещение средств за изымаемые квартиры и заключившим соглашения с администрацией. Кроме того, будет организован аукцион на приобретение квартир для их дальнейшего предоставления гражданам по договорам мены (для тех, кто принял решение о предоставлении других квартир).

Всего расселят 62 квартиры, находящиеся в собственности граждан (в том числе одна квартира находится в собственности юридического лица). МКУ «Управление капитального строительства города Нижневартовска» отмечает, что до 20 апреля будут готовы результаты экспертизы проекта предстоящего демонтажа конструкций дома №6-А на улице Мира. Затем будет заключен контракт на его снос.