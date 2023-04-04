В Нефеюганске служебным собакам нашли новый дом

Фото: ОМВД России по г. Нефтеюганску

В Нефеюганске служебных собак отправили на заслуженный отдых. Служебным собакам Хуго и Нильсену исполнилось по 8 лет. Первая специализировалась на поиске взрывчатых веществ, а второй - нес караульную службу, охранял и сопровождал арестованных.

На прошлой неделе кинологи разместили объявление о поиске новых хозяев для своих четвероногих напарников. Но кинологи не отдают своих верных товарищей случайным людям, даже если желающих забрать из много. Новый владелец обязательно должен быть надежным, иметь опыт содержания таких серьезных псов и конечно, любить животных. Нильсена забрали сразу после размещения информации, а сегодня пришли за Хуго.

Кстати, за 8 лет службы Хуго обследовала больше 1 тысячи мест на наличие взрывчатых веществ и взрывных устройств, находила оружие и боеприпасы в квартирах и гаражах. Несмотря на то, что четвероногие сослуживцы закончили свою работу в полиции, кинологи продолжат следить за их судьбой.