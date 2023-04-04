В Югре водителя пожарного автомобиля облили водой из брандспойта

Фото: КУ «Центроспас-Югория»

В конце марта в пожарной части филиала КУ «Центроспас-Югория» по Березовскому району коллеги проводили на пенсию водителя пожарного автомобиля Виктора Титова. Мужчину отправили на заслуженный отдых в лучших традициях пожарной охраны.

- Во многих профессиях есть свои необычные традиции, пожарные не исключение. Чтобы отдать дань уважения пенсионеру пожарной охраны, коллектив филиала КУ «Центроспас-Югория» по Березовскому району, личный состав части выстроились на фасаде, после чего, под бурные аплодисменты начальник части обильно облил виновника происходящего водой из брандспойта - рассказали в учреждении.

Такая традиция существует давно, считается, что так смывают накопившиеся за годы службы сажу и копоть с коллеги. И даже отрицательная температура воздуха не повлияла на проведение традиционных проводов. По словам самого Виктора Александровича, экстремальное купание для него обычное дело, а соблюдение таких традиций – осознание принадлежности к пожарному братству.