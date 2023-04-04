Пенсионерка из Нефтеюганска лишилась 1 миллиона рублей, поверив мошенникам Фото: Татьяна Коркина

Пенсионерка из Нефтеюганска лишилась 1 миллиона рублей. Женщине позвонил якобы сотрудник столичной полиции и сообщил тревожным тоном, что он расследует уголовное дело по массовой утечке персональных данных. Затем он попросил северянку назвать свои данные, чтобы сверить их с базой уже скомпрометированных счетов.

Оказалось, что югорчанка также является потерпевшей в этом громком деле и теперь аферисты смогут оформить на неё кредит. Для большей убедительности женщине позвонил и представитель Центрального банка, подтвердив легенду. Выход из этой ситуации был один - оформить максимальное количество кредитных обязательств, а деньги направить на безопасный счет, которым она сможет управлять. Наивная женщина оформила два кредита на сумму более 1 миллиона 35 тысяч рублей и перевела их на счета звонящий. Удивительным остается, что в кредитных учреждениях потерпевшая утверждала, что деньги необходимы на ремонт и ранее ей никто не звонил, а о схемах мошенников она прекрасно знает.

Позже пенсионерка поняла, что стала жертвой аферистов и обратилась в полицию. Она рассказала, что звонящие говорили быстро, невнятно озвучивали банковские термины, а фоном звучали голоса и разговоры, имитирующие рабочий процесс в офисе.

Возбуждено уголовное дело.