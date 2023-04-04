Югорчанка украла деньги у отца, собираясь потратить их на наркотики Фото: Юлия Кучеренко

В поселке Барсово Сургуткого района дочь украла у родного отца деньги. Об этом сообщает ОМВД России по Сургутскому району.

- В полицию поступило сообщение от мужчины 1960 года рождения по факту кражи денежных средств на сумму более 26 тысяч рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции была установлена и задержана подозреваемая. Ей оказалась 36-летняя родная дочь потерпевшего - сообщили в полиции.

Женщина рассказала, что перевела деньги на свой счет с телефона отца и планировала потратить их на наркотики.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Северянка может отправиться за решетку на на срок до шести лет, а пока она находится под подпиской о невыезде.