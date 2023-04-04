В Центре охраны материнства и детства Сургута спасли пациентку с кровотечением

Фото: Сургутский Центр охраны материнства и детства

В Центр охраны материнства и детства Сургута поступила 30-ти летняя пациентка в активной фазе родов. К сожалению, роды осложнились кровотечением и бригада медиков начала борьбу с жизнеугрожающим состоянием женщины.

- Кровотечение после проведения консервативных методов не прекращалась, и было решено провести эндоваскулярный гемостаз. Благодаря четкой слаженной работе команды специалистов Центра операция прошла успешно, кровопотеря не превысила 1000 мл. Пациентка уже находится в послеродовом отделении вместе с ребёнком, чувствуют они себя хорошо - рассказали в медучреждении.

Как отметили медики, в России по итогам 2022 года кровотечения занимают 2-е место в структуре материнской смертности. Для минимизации возможных осложнений и сохранения репродуктивной функции, в Центре охраны материнства и детства развиваются современные, высокоспециализированные технологии, выстроен четкий алгоритм оказания помощи пациенткам с кровотечением во время беременности. Всего за прошедший год в гинекологическом отделении Центра провели 3 876 операций, а за первый квартал текущего года уже проведено 1 080 таких операций.