Ханты-Мансийск признали самым комфортным городом для жизни

Фото: телеграм-канал главы Ханты-Мансийска

Ханты-Мансийск в четвертый раз занял первое место как самый комфортный город России в своей размерно-климатической группе («Крупные и большие города (100 тыс. чел. – 1 млн. чел.), находящиеся в условно дискомфортном климате»). Об этом рассказал глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин со ссылкой на данные Минстроя России, который вместе Финансовым институтом развития жилищной сферы России вычислили индекс качества городской среды за 2022 год.

Исследование, в котором участвуют 1 117 российских городов, подготовлено на основании 36 параметров.

- Это высокая оценка нашей работы по улучшению городской среды и созданию комфортных условий для жизни хантымансийцев. Вместе с вами, уважаемые горожане, мы продолжим работать над улучшением городской инфраструктуры, благоустройством территорий. От всей души поздравляю Ханты-Мансийск и его жителей с очередным достижением - сообщил глава Ханты-Мансийска.