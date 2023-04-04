В Югре зарегистрировано 40 новых случаев COVID-19 Фото: Юлия Кучеренко

В Югре зарегистрировано 266 296 случаев коронавируса, в том числе 40 новых случаев COVID-19 за минувшие сутки в 10 муниципалитетах.

Так, коронавирус за день выявлен: в Сургуте – 7; Ханты-Мансийске – 14; Нижневартовске – 4; Нягани – 2; Сургутском районе – 1; Урае – 5; Нефтеюганском районе – 3; Мегионе – 2; Нижневартовском районе – 1; Пыть-Яхе – 1.

На момент выявления у 40 человек наблюдались признаки ОРВИ. Контакт установлен в 39 случаях. За сутки на COVID обследованы 348 человек, всего прошли обследование 3 736 625. За весь период от COVID в ХМАО умерли 2 613 человек. За сутки выписались по выздоровлению 132 человека, за весь период пандемии вылечились 262 404 югорчанина.