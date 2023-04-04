В Югре проводится бесплатное чипирование животных Фото: Юлия Кучеренко

В Югре проводится бесплатное чипирование животных. Об этом сообщает Ветслужба Югры. Акция стартовала еще в феврале и продлится до 1 августа.

Ведомство опубликовало план мероприятий по организации в муниципалитетах Югры бесплатного чипирования животных. Эта процедура занимает всего несколько минут и безболезненна для четвероногих. По сути, это электронный паспорт - в чипе запрограммированы основные данные о питомце и его владельце.

Хозяин зарегистрированного животного может беспрепятственно путешествовать, а персональный код поможет быстро найти домашнего любимца в случае его пропажи.

Напомним, ранее мы писали о том, что Следком Югры проверит «ферму смерти», где от голода погибли десятки коров. На беспредел, происходящий на ферме-живодерне жители Нефтеюганского района жалуются уже несколько месяцев.