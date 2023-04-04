Югорчане за сутки лишились 7 миллионов рублей, отправив деньги мошенникам Фото: Татьяна Коркина

Мошенники заработали на наивности жителей Югры свыше 7 миллионов рублей. За сутки зарегистрировано 14 случаев мошенничества. Жители округа по-прежнему верят преступникам и под различными предлогами переводят свои или кредитные средства на счета неизвестным.

Так, 22-летний житель Лангепаса в попытке вернуть свой утерянный телефон перевел мошенникам 15 тысяч рублей, якобы в качестве вознаграждения за возврат гаджета. Но мошенники забрали деньги, а пропажу так и не вернул хозяину. Другой 16–летний игроман из Нижневартовска пожертвовал 13 тысяч рублей, решив приобрести образ «Мираж» для персонажа на одной из платформ создания игр. Но оказалось, что деньги достались мошенникам.

А в Нефтеюганске жертвой мошенников стала женщина, которая попыталась забрать деньги за ранее вложенные на «брокерский счет». Оказалось, что югорчанка повелась на рекламу «консалтинговой компании», сотрудники которой пообещали возместить потерянные деньги. В итоге женщина потеряла 448 тысяч рублей, а мнимые менеджеры испарились.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.