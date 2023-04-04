В Нефтеюганске на пешеходном переходе водитель иномарки сбил пожилую женщину

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Нефтеюганске на пешеходном переходе водитель «MITSUBISHI» сбил пожилую женщину. ДТП произошло днем 3 апреля, когда 51-летний водитель, управляя иномаркой двигался по улице Нефтяников. Об этом рассказали в ГИБДД ХМАО.

По предварительным данным, водитель «MITSUBISHI» сбил 73-летнюю женщину на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате ДТП пешеход получил травмы.

Кроме того, сотрудниками Госавтоинспекции задержано 7 водителей с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечено 52 водителя и 43 - за нарушение правил перевозки детей.

Госавтоинспекция Югры напоминает водителям, что проезд пешеходных переходов требует особого внимания и предельной концентрации. Необходимо соблюдать скоростной режим и всегда снижать скорость автомобиля в местах возможного появления пешеходов.